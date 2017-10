Bartomeu: "El estadio vacío denuncia la falta de libertades que está sufriendo Cataluña"

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha asegurado que la decisión de jugar a puerta cerrada el partido contra la UD Las Palmas en el Camp Nou se ha tomado para denunciar "la falta de libertades" de los catalanes, y ha asegurado que han sido "obligados" a disputar el encuentro en "un momento excepcional" como este domingo.

"No es por seguridad, los Mossos nos han informado de que no había ningún problema y de que se podía disputar con normalidad el partido de hoy. Esta medida es para dejar claro que en un momento excepcional hemos sido obligados a jugar este partido. Hemos decidido que la gente vea que es un partido distinto a los que hemos jugado a lo largo de nuestra historia", ha dicho en declaraciones en Barça TV recogidas por Europa Press.

"Lamentamos muchísimo todo lo que está sucediendo hoy en Cataluña, que no se permita la libertad de expresión de los catalanes. Nos entristece muchísimo y estamos muy afectados todos", ha indicado.

En este sentido, Bartomeu ha confirmado que La Liga no le ha concedido el aplazamiento del choque.

"Con La Liga hemos intentado desde muy pronto por la mañana aplazar el partido, pero La Liga no nos ha otorgado este permiso. Hubieran sido seis puntos perdidos, tres por no jugar el partido y tres por sanción. Lo hemos intentado también ante otras instituciones, no sólo ante La Liga, pero La Liga es quien decide. Hemos decidido jugar el partido de un modo excepcional, con el estadio vacío para que el mundo vea cómo estamos sufriendo en Cataluña", ha manifestado.