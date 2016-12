El Barça, a la espera de que Luis Enrique decida sobre su futuro en el banquillo

La prensa deportiva de Barcelona se ha despertado con una portada del diario Sport en la que asegura que el Barça no esperará a Luis Enrique y podría empezar a buscar sustituto si el asturiano no se decide pronto. El Mundo Deportivo, por su parte, ha publicado que ni hay presión ni plan B. La realidad, que el único que sabe lo que pasará es Luis Enrique que no tiene pinta de sentirse presionado por las prisas que pudieran tener prensa o afición.