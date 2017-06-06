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Acusan a Arda Turan de agarrar por el cuello a un periodista en pleno vuelo

Arda Turan agrede e insulta a un periodista mientras viaja en un avión con Turquíacuatro.com

"No permito insultos a mi honor y mi familia". Esas son las palabras que ha escrito Arda Turan al subir una foto a Instagram tras conocerse que ha agredido a un periodista turco, al que acusaba de haber vertido mentiras sobre su persona. El centrocampista del Barça le golpeó mientras le insultaba y tuvo que ser frenado por varios compañeros de la selección.

Arda Turan viajaba con la selección de Turquía en un vuelo desde Skopje después de disputar un amistoso contra Macedonia (0-0), cuando el futbolista del FC Barcelona comenzó a agredir a un periodista turco, Bilal Mese, mientras le insultaba.
"Dime Bilal Mese, ¿estabas allí? ¿Estabas con nosotros cuando escribiste sobre el asunto del dinero? ¿A quién le pedimos dinero? ¿Por qué no hablas ahora? Te pregunto aquí, ¿quién te ordenó escribir esas cosas?", gritaba Arda, según recoge la agencia EFE.
El asunto al que se refería Turan era sobre varias noticias de la prensa local turca, en los que se desvelaban que varios jugadores, incluido él, pidieron más dineron a la selección, creando disputas y ambiente hostil en las concentraciones.
"Me cago en los que han dejado entrar a una persona tan deshonrosa como tú en este avión. Puedo dejar el fútbol pero no te voy a dejar deshonrar mi honor, mi familia. Tu jefe es Demirören. ¿Trabajas en el periódico del presidente de la Federación? Me cago en la persona que te ha dejado entrar en este avión", dijo el jugador, según cita el diario turco Hürriyet.
Tras conocerse el incidente, al que tuvieron que poner fin varios de sus compañeros de equipo para que dejara de golpearle, Arda Turan publicó una foto en Instagram defendiéndose de lo sucedido.

(Savunma amaçlı değil; bilgilendirme amaçlıdır..)#tbt Yarın kalktığınızda muhtemelen haberleri göreceksiniz...Eleştiriler, kınamalar, köşe yazıları, hep beraber birbirlerine destek planları ve devamı...DEMİŞTİM!!! Islıklandıktan sonraki röportajımda olanları unutmayacağım diye (Euro 2016)...Dün ilk defa milli takım uçağında gördüm o şahsiyetlerden birini aylar sonra. Onlar kim mi? Biz ülkemizin formasını terletirken ve sonrasında; yalanla, iftirayla, insanların onuruna laf söyleyerek, ailevi değerlerine dil uzatıp sonra buna gazetecilik diyen kişiler. Merak etmeyin 3-5 kişiler...Tabi alışmışlar bunları yapıp pişkince gezmeye...Neden? Çünkü düzen böyle gazeteciler ya gazetecilik aylar geçince unutuluyor ya...Çocukları, gençleri, kaoslar ve krizle besleyenler; hayalleri başka yerlere taşıyanlar...Yok öyle insanın, karekterine, ailesine değerlerine laf atmak...Unutmayanı da var bunun! Benim futbolculuğumu eleştiren gazetecilere teşekkür etmişliğim vardır haklısınız diye...Çünkü bu meslek olabilir...Ama aileme, değerlerime saldırmak olmaz; gücüm yettiğince de buna izin vermiyeceğim...Dün yaptığım doğru muydu? Bilmem! Evine misafir olup, adam satıp, iftira atıp arkadan iş çeviren olacağıma, yüzüne, bağırarak, saldırarak cevap beklerim...Belki doğru değil ama dürüstçe, onurlu, şerefli bir davranış...Ha cevap aldım mı? YOK! Kıvırmaca...(klasik) Aylarca sayfa doldurdu ama karşımda iki kelime yok. Gerçi yarın konuşurlar, arkamdan! Bu fotoğrafta gördüğünüz çocuk hayatta iyi veya kötü ne yaptıysa bedelini ödedi; öder de..Allah'tan başka kimseden bir şey istemedi, beklemedi.. Hesabı da kimseye vermez...Arda Turan yola çıkarken İYİ FUTBOLCU, STAR, vs. olmak için ÇIKMADI... Şerefli, onurlu bir adam olmak için, ailesine sevdiklerine sahip olmak için ÇIKTI...Her kim şerefime, aileme, onuruma laf etmeye kalkarsa; Allah'ın bana verdikleriyle, gücüm yettiğince karşılığını alır...İyi geceler...

Una publicación compartida de Arda Turan (@ardaturan) el 5 de Jun de 2017 a la(s) 7:36 PDT

"No se puede atacar el carácter, la familia y los valores de una persona. Hay gente que no puede olvidar este tipo de cosas. Agradezco a los periodistas que critican mi fútbol. Esto es una profesión, es normal. Pero no voy a permitir ataques a mi familia y a mis valores. Quien intente atacar mi honor y el de mi familia, obtendrá una respuesta con todo el poder que mis capacidades y Dios me han dado", escribió en la publicación.