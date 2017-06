Acusan a Arda Turan de agarrar por el cuello a un periodista en pleno vuelo

"Me cago en los que han dejado entrar a una persona tan deshonrosa como tú en este avión. Puedo dejar el fútbol pero no te voy a dejar deshonrar mi honor, mi familia. Tu jefe es Demirören. ¿Trabajas en el periódico del presidente de la Federación? Me cago en la persona que te ha dejado entrar en este avión", dijo el jugador, según cita el diario turco Hürriyet.

"No se puede atacar el carácter, la familia y los valores de una persona. Hay gente que no puede olvidar este tipo de cosas. Agradezco a los periodistas que critican mi fútbol. Esto es una profesión, es normal. Pero no voy a permitir ataques a mi familia y a mis valores. Quien intente atacar mi honor y el de mi familia, obtendrá una respuesta con todo el poder que mis capacidades y Dios me han dado", escribió en la publicación.