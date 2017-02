'Dani&Flo' ya tiene fecha de estreno

Al líder norcoreano le llueven las ofertas de trabajo. Bien podría hacerle sombra al mismísimo Risto Mejide en 'Got talent' evaluando a todo tipo de talentos. Pero no, han sido Dani y Flo los primeros en ponerle sobre la mesa una suculenta propuesta para petar el nuevo programa de cuatro. Kim Jong tiene una respuesta al respecto, aunque si no "le pinchan" bien la cámara quizás no lo diga.

Da igual que el Papa está dando una misa multitudinaria. A Dani y a Flo les corre prisa y necesitan rápidamente una respuesta. ¿Querrá Francisco trabajar para los cachondos presentadores en su nuevo programa?



A Vladímir Putin le ha salido la vena española y el equipo de 'Dani&Flo' ha aprovechado para pedirle que se una al programa. Con 'Paquito el chocolatero' de fondo, el líder político hace un llamamiento para que todos sepan su respuesta. Pero Putin tiene mucho lío "con los oleoductos y los gaseoductos" y prefiere declinar la oferta. Lástima...



A Donald Trump también le ha llegado una oferta de trabajo por parte de Dani y Flo. El recién estrenado presidente de EE.UU. se ha convertido en el frente de todas las polémicas y por ello los presentadores lo quieren en su equipo. Es una pena que el hecho de que el programa sea en español suponga un impedimento para Trump.