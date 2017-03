Exclusiva 'Dani&Flo': ¡Risto habló con El Tekila tras ganar 'Got Talent'!

El hombre más mediático del momento, El Tekila, ha visitado 'Dani&Flo' para contarnos cómo está viviendo la reciente fama, y darnos una noticia en exclusiva: que habló con Risto después de que éste abandonase el plató de 'Got Talent' y él se proclamase ganador. "En el mismo plató me dijo que yo había ganado y que me respetaba, que he sido el ganador y ya está", explica El Tekila.