'Dani&Flo' analiza la espantada de María de 'First Dates'... y apoya públicamente a Paco

La espantada de María en el especial 'First Dates' de segundas oportunidades de este sábado nos ha dejado a todos ojipláticos, al primero a Paco, que acudía al programa para tener una cita con ella y que vió como ella se negaba siquiera a sentarse a cenar. En 'Dani&Flo' hemos analizado lo ocurrido junto a Virginia Riezu, y todos en el programa coincidían: "El que has salido ganando has sido tú, Paco".