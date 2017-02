Pique entre Flo y El Langui: "¿Tú por qué no comes más decentemente?"

El Langui visitaba el segundo programa de 'DaniFlo' y veíamos con él imágenes de su último concierto en el teatro Apolo de Madrid, en el que el cantante se quedaba en calzoncillos. "¿Por qué no haces cosas normales, como romper la guitarra o tirarte al público?", le espetaba Flo al invitado... que no se quedaba callado. "¿Y tú por qué no comes más decentemente?", le soltaba El Langui, dejándole seco. ¡Muy fuerte el momento!