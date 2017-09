Dani y Flo reciben a Lara Álvarez entre caricaturas y 'peloteo' ¡lejos de los bikinis!

"Lo de trabajar vestida y no en bikini me resulta un poco violento", así comenzaba Lara Álvarez su estreno este lunes como presentadora en el programa de Cuatro ' Dani & Flo '. En su decisión de cambiar a serpientes y mosquitos como compañeros por Dani Martínez y Florentino Fernández ha recibido más de un ataque venenoso, algún comentario pelota pero, sobre todo, muchas risas.

La llegada de Lara ha sido sonada en redes sociales y, como no podía ser de otro modo, también ha inundado los perfiles personales de protagonista y compañeros. Como recibimiento todo el equipo ha nombrado el programa de su estreno comocon una bonita foto de Lara Álvarez que sus compañeros se han encargado de

Además Flo, fan absoluto de los directos de Instagram y experto en hacerlos minutos antes de empezar el programa, no ha podido dejar pasar la ocasión para compartir el evento con sus seguidores. En la pequeña entrevista que le ha realizado Flo a su nueva compañera, Lara ha respondido que "lo de trabajar vestida y no en bikini me resulta un poco violento-raro."