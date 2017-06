¡Carlos Marco te invita a cenar con él!

Ahora tú también puedes animarte y mandarnos un vídeo con tu mejor interpretación de “WHEN THE MIND WANDERS”, el nuevo temazo de CARLOS MARCO, con la que podrás ganar nada más y nada menos que…¡una cena con él! ¿Te lo vas a perder?

-Prepara tu cámara, pon la música de fondo y enséñanos tu mejor forma de “darlo todo” con “WHEN THE MIND WANDERS”. Sé original, atrévete a cantarlo, muévete con este ritmo pop fresco y pegadizo. ¡Demuéstranos por qué te mereces este premio!

Si quieres ser el/la afortunad@ que pase una velada inolvidable con su artista preferido, no dejes pasar esta oportunidad, muéstranos tu mejor versión de “WHEN THE MIND WANDERS” y no dejes indiferente a nadie. ¡Date prisa!