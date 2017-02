Mundo insólito: Su dolor de cabeza lo producía una cucaracha viva en su cráneo

En esta ocasión, Carmen Porter nos ha traído tres historias a cual más sorprendente. La primera de ellas es la que nos habla de una extraña presencia fantasmal en una fábrica, concretamente el fantasma de una niña que se pasea por sus pasillos de noche. La segunda de las historias nos ha dejado atónitos. Se trata de una señor que acudió al doctor aquejada de un fuerte dolor de cabeza y que no cabía en su asombro cuando descubrió que la razón no era otra que la presencia de una cucaracha viva en su cráneo. Para terminar, Carmen nos ha hablado de los misteriosos fenómenos poltergeist que tienen lugar en un restaurante. No te pierdas el 'Mundo insólito' de esta semana.