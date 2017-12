Dan Brown, invitado de honor en ‘Cuarto Milenio’ el próximo domingo

La Sagrada Familia, la casa Milá, el Museo Guggenheim o el Palacio Real de Madrid son algunos de los escenarios de esta nueva novela. Durante varios meses, el autor ha visitado España entrevistándose con expertos en arte, ciencia o religión. Además, ha accedido a zonas habitualmente restringidas en busca de historias sorprendentes y desconocidas . "Este trabajo me llevó unos dos años de investigación. Leí todo lo que pude sobre España y viajé hasta aquí personalmente en muchas ocasiones para conocer el país y para entrevistarme con mucha gente. Siempre me ha gustado España, desde que era un niño . Y una de las cosas que más me atrae es su conexión con el misticismo", asegura el autor durante la entrevista. Entre todas las localizaciones hay una que ha llamado especialmente la atención del autor, un lugar que le ha marcado por sus connotaciones científicas y religiosas y que dará a conocer en esta nueva edición del programa.