Así es 'Topi', el cabecilla de la brutal paliza a una joven en Murcia

De los siete detenidos en Murcia por pegar una paliza a una joven de 19 años en plena calle, sólo uno sigue en prisión provisional, el resto de ellos han sido puestos en libertad con cargos. Sandra Mir, reportera de 'Crónica Cuatro', ha tenido acceso a la declaración de los tres que han comparecido ya ante el juez. De las palabras de los jóvenes, llama la atención que todos dicen lo mismo: que pasaron por allí pero no intervinieron en la agresión, que iban borrachos, que no se conocían entre ellos y que no son de extrema izquierda. Uno de ellos, apodado 'Topi', es el que sigue en prisión y el que la jueza estima que puede ser el cabecilla de la agresión porque sus antecedentes lo avalan, se declara antifascista y es miembro de un grupo musical que firma cosas como "salgo a la calle con ganas de violencia, es el Estado quien me enseñó esta ciencia". La investigación sigue su curso.