Ya hay condena para el maltratador de la paliza a una joven en Benidorm

Lo hemos vuelto a ver. Y es la tercera paliza a una mujer que vemos en apenas dos semanas en España grabada por una cámara de seguridad. Esta vez es en Benidorm. Ella tiene sólo 17 años, es checa, él 26, de Bolivia. Empieza con una brutal patada en el estómago, luego varios rodillazos, un empujón, nueva patada y, cuando parece que ha acabado, otro golpe fortísimo. Ella le sigue, se va con él.

Todo esta barbaridad le ha costado al maltratador 600 euros de multa, una orden de alejamiento de dos años y ocho meses de cárcel, que no pisará porque no tiene antecedentes. Hay denuncia porque se ha actuado de oficio por la grabación, si no, no habría pasado nada. Como este caso hay muchísimos. No denuncian por miedo.

Son muchas las voces que piden cambios. Hoy, el "basta ya" viene de la ministra de Igualdad. Sin protección, sin posibilidad de huir y con el maltatador suelto, están encadenadas a la siguiente agresión.