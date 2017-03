Los micromachismos, vistos desde dentro de la redacción de 'Crónica Cuatro'

No hay nada que nos entristezca más que saber que el machismo está en todas partes, y que no hay que irse lejos para cubrir esta noticia. De hecho, no hay que irse a ninguna parte. En ‘Crónica Cuatro’ han sido nuestras mujeres, las que trabajan día a día en la redacción con nosotros en este programa, en Noticias Cuatro y en Informativos Telecinco, las que nos han relatado sus miedos, sus experiencias y sus quejas. Y nos duele, pero estamos seguros de que se sentirán identificados con lo que cuenta la presentadora Carme Chaparro, la secretaria o cualquier periodista. En el Día Internacional de la Mujer, todos tenemos que mirarnos el ombligo para aprender, empatizar y acabar con estas discriminaciones.