Su hermano mató a su padre porque maltrataba a su madre: “Yo tenía que haber solucionado esto antes”

Hace unos quince días veíamos la imagen del cuerpo de Ángel, de 68 años, saliendo en una bolsa de plástico. Su hijo Daniel de 38 años le acaba de matar con una escopeta de caza. Después de escuchar los insultos y las amenazas de su padre a su madre, su reacción fue radical, visceral. Su madre llevaba casi 40 años sufriendo malos tratos y hoy su hermano Ángel destapa el sufrimiento de su familia; nos explica así lo que pasó hace 15 días. "Mi hermano ha hecho esto por amor a mi madre", asegura.



Han crecido, nos dice Ángel, acostumbrándose a los malos tratos hacia su madre. "Durante 38 años, a la persona que más quieres la están destrozando, insultando, pegando, humillando. Se ríen de ella". Él nos confiesa que su madre nunca les dijo que su marido la maltrataba también físicamente, pero que los hermanos veían las marcas en su cuerpo.

El lunes 20 de febrero Ángel recibe una llamada de su hermana, que le dice que su hermano acaba de disparar a su padre. "La llamada que esperaba desde hace años es que papá a matado a mamá", comenta irónico. En casa, los tres hermanos sabían lo que pasaba, pero no hubo denuncias por parte de ninguno. Y la explicación es así de dura y de directa: "si mi madre o nosotros denunciamos, o simplemente le decíamos a mi padre que se fuera de casa, que se divorciaba...no habríamos terminado la frase y mi madre ya estaría muerta. En una discusión, dijo mi madre que iba a llamar a la Guardia Civil y él se le acercó a la cara y le dijo: si llamas a la Guardia Civil te mato a ti, a tus hijos y a cualquiera que entre por la puerta".

El silencio, nos cuenta ángel, era la única alternativa a lo que estaba pasando, la única opción antes de hacer una locura. "Yo sólo le preguntaba: ¿mamá está bien? No me lo cuentes. Sé que han pasado cosas, pero no las he querido escuchar para evitar matar a mi padre", nos cuenta. E incluso se arrepiente de no haber hecho él mismo lo que hizo su hermano. "Yo, como hermano mayor, tenía que haber solucionado esto antes. Y que no estuviera mi hermano en la cárcel". Es un testimonio difícil de digerir, porque muy pocas veces escuchamos una historia de violencia de género sin filtros, de una forma tan directa.