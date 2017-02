Debía dinero a sus vecinos y había muerto su mujer: en el barrio del 'abuelo pistolero'

Esta semana entraba en prisión un hombre en Barcelona tras haber cometido seis atracos en seis días. Lo impactante del caso y que ha llamado la atención a todos los medios de comunicación es que el detenido tiene 71 años, y que robaba a punta de pistola. Para conocer más detalles del suceso, nuestro compañero Alejandro Rodríguez ha visitado su barrio, en el que los vecinos que lo conocían no dan crédito a lo sucedido. Al parecer, 'el abuelo pistolero' debe dinero a varios vecinos de su propio edificio, y apuntan a que no superase la muerte de su mujer o se viese sumido en deudas o en una depresión. Por el momento, no hay respuesta a los porqués que se plantean en su barrio.