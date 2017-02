Las claves del crimen de la CAM, la profesión de árbitra... 100% 'Crónica Cuatro'

Los árbitros son el enemigo público número uno, y no pueden más. Los 20.000 partidos de fútbol que se juegan en nuestro país cada fin de semana son una prueba de fuego para ellos. En el último año, las agresiones a árbitros ha aumentado un 47%, sumando 193 incidentes en 2016. Y no son sólo agresiones físicas, si no también todo tipo de vejaciones. Pero si hay algo que supera todo esto es el sexismo: la profesión de árbitra es la más dura. Con nuestra compañera Sandra Mir, conocemos los casos más escandalosos.