El antitaurino agredido: "Preguntó a su compañero si había cámaras, y me agredió"

"Estoy muy dolorido, tengo dolores en el cuello, cabeza, ojo, el tabique desviado, en la espalda... pero sobre todo estoy dolido por el trato recibido", cuenta a nuestro compañero Edu Rojo Óscar del Castillo, el activista antitaurino insultado y amenazado por un guardia civil en la plaza de Valdemorillo, Madrid. "Me metieron en los toriles, preguntó a su compañero si había cámaras, y al saber que no comenzó la agresión", explica Óscar, que dice sentirse vejado, humillado y desprotegido y que insiste que aunque había sufrido otras agresiones en saltos al ruedo, siempre había sido por parte de los taurinos y nunca por las fuerzas de seguridad del Estado. Por el momento, y a espera de que se tomen medidas, ha denunciado al guardia civil "por daños y lesiones y delito contra la integridad moral" y "por omisión de socorro" al resto de agentes.