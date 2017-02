'Crónica Cuatro', vídeo a vídeo: violencia de género, sexualización de menores...

A las 8.50 horas se vivía una auténtica tragedia en el madrileño Hospital de La Paz cuando un hombre de 27 años, parado y con depresión, se precipitaba con su hija de un año en brazos y morían los dos. La investigación intenta averiguar qué pasó en la habitación en la que se encontraban los fallecidos con la madre de la pequeña, cuyos padres estaban en trámites de separación. Al parecer, una discusión desencadenaba el suceso y a él se le oía gritar "me la has jugado". Los pacientes y el resto de personas que se encontraban en la zona no daban crédito a lo ocurrido.