Cinco temas imprescincibles que tienes que aprenderte para el #CCME

¿Te has preparado una playlist para el concierto? Porque no pueden faltar algunos temas que muy pronto escucharás en directo y que seguro te han acompañado en grandes acontecimientos de tu vida. Vamos a hacer un repaso a nuestra primera selección , que seguro sonará el día 21 en el WiZink Center de Madrid:

No has parado de bailarla en todo el verano, es uno de esos temas que te levantan de la silla y ya no te dejan volver a relajarte. No hay duda de que ‘Cake by the Ocean’ ha llegado para tatuarse en nuestra lista de grandes éxitos.