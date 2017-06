Algunas formas de usar el spinner que jamás se te habrían ocurrido 😱

Sin duda, el spinner es el juguete del momento. Si aún no lo has probado, no entendemos a qué estás esperando, aunque después de leer todas las formas de usarlo… ¡seguro que te entran ganas de tenerlo en tus manos!

Si después de estas razones aún no te has hecho con uno, ¿a qué esperas? Pero te avisamos: el spinner puede robarte mucho tiempo libre—y no tan libre. Mejor que no te lo lleves ni a clase ni al trabajo…