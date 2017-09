La magia de "Harry Potter: The Exhibition" llega a Madrid en noviembre ⚡️💥

Si has soñado con ponerte el sombrero seleccionador y saber a qué casa perteneces mientras leías “la piedra filosofal”, has vivido aventuras imaginando el sendero hasta “la cámara secreta”, “el prisionero de Azkaban” ha sacado tu lado más animal o has querido pertenecer a “la orden del fénix”, resolver “el misterio del príncipe” o has ayudado a Harry, Ron y Hermione en la búsqueda de “las reliquias de la muerte”, esta exhibición conseguirá trasladarte a ese mundo de fantasía en el que tanto has deseado estar .