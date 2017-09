¿Te has enterado ya de las nuevas confirmaciones para el #CCME2017? 😱

cuatro.com

Te lo advertimos... ¡Esto no acababa aquí! Así que no esperes más y cuéntaselo a todos tus amigos. Si todavía te faltaba alguna razón para venir al Coca-Cola Music Experience (que no creemos), ahora ya te has quedado sin excusas.Â

aquí tenemos a las 3 nuevas adquisiciones . Hacía tiempo que lo veníais pidiendo, y os hemos escuchado, pero, como bien sabes, las grandes noticias se hacen esperar. Nos tocaba aumenta la lista de nombres para el cartel del Coca-Cola Music Experience, que se celebra el día 21 de octubre en el WiZink Center de Madrid , y

Álvaro Soler nos ha conquistado con su buen rollo. No hemos parado de cantar ‘Sofía’ desde la primera vez que la escuchamos, con ‘El mismo sol’ nos rendimos a su voz, y escuchándole cantar en inglés sus canciones más nostálgicas nos ha emocionado hasta estremecernos. Por eso su nombre no puede faltar en el cartel del #CCME, ni su guitarra tampoco.

It's just a 🌊 It's a 🎶 Una publicación compartida de Alvaro Soler (@alvarosolermusic) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 8:05 PDT

Ellos son pura adrenalina. Fueron capaces de levantar a las miles de personas que asistieron al Coca-Cola Music Experience On The Beach en tan solo 3 segundos, y se han propuesto volver a conseguirlo en el WiZink Center, pero en todavía menos tiempo. The Tripletz son una auténtica revelación, ellos son dinamita y diversión, y nos dejarán su buena ración el día 21 de octubre. ¡Van a hacer historia!

#TheTripletz (AKA Las divas de España) X @YSLBeauty #ThatsY new fragrance 💅🏻💄💋 . #YSL #YSLBeauty Una publicación compartida de Sergi Pedrero 😜✌🏻 (@sergipedrero) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 11:42 PDT

Brendan Murray también se suma al cartel. Este irlandés con carita angelical se presentó a la última edición de Eurovisión para representar a su país con el tema ‘Dying to Try’. ¿La has escuchado? Si todavía no la conoces, ya sabes lo que puedes hacer ahora mismo.Â

This one goes out to....... 🎶 Una publicación compartida de Brendan Murray (@brendanmurray96) el 14 de Ago de 2017 a la(s) 1:36 PDT

Y después de esto, un consejo… No te relajes porque, aunque parezca increíble, todavía tenemos mucho más. ¡Prepárate para el #CCME2017! Y no te quedes sin tu entrada