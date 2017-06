Revolución absoluta con el nuevo temazo de Abraham Mateo: 'Loco enamorado' 🎤 🎧

Le hemos visto crecer desde que era un canijo y hemos seguido bien de cerca todos sus pasos para ver el incre铆ble cambio f铆sico y de imagen que ha tenido en los 煤ltimos meses. S铆, Abraham Mateo ya no es un ni帽o. Todo lo contrario, es un hombre de la cabeza a los pies, es guap铆simo y su carrera profesional no hace m谩s que crecer y crecer.

Lo m谩s asombroso es que en tan solo 4 horas ha logrado m谩s de 70.000 reproducciones , y eso que a煤n no tenemos videoclip oficial. S铆, ya ha sido grabado as铆 que tranquilos, pero a煤n no lo podemos ver. El pasado 14 de junio estuvieron rondando por Wynwood, en Miami, y le dedicaron mucho tiempo para que el resultado sea, como poco, es-pec-ta-cu-lar.

Vale, s铆, est谩is como locos/as con su cambio f铆sico y sus canciones, y no es para menos. Pero con esta canci贸n le vamos a tener mucho m谩s presente y ya s铆 que s铆 no se va a ir de nuestras cabezas en muchos, muchos meses. Ahora toca esperar al videoclip , pero mientras tanto podemos cantar todos juntos: "Y ya me tienes como un loco enamorado, baby, la verdad es que t煤 me gustas demasiado" . 隆Habemus nueva canci贸n del verano!