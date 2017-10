¡Joe Jonas y Sophie Turner están prometidos!

Hoy en día, la mejor manera de contar tu vida es a través de las redes sociales. Instagram está a la orden del día y Joe Jonas y Sophie Turner lo saben, por eso no han dudado ni un instante a la hora de anunciar su compromiso a través de sus perfiles para hacer cómplices a todos sus amigos y seguidores. Él publicó una foto en su cuenta en la que podíamos leer ‘She said yes’ (“Ella dijo sí”). La locura se desató entre sus seguidores hasta tal punto que la imagen cuenta ya con 900.000 likes. Después, fue ella la que no quiso desperdiciar la ocasión para celebrarlo. Colgó la misma fotografía con un mensaje parecido que poco podía dejar a la imaginación: ‘I said yes’ (“Respondí SÍ”). Ésta ha logrado ya más de un millón de me gusta, una auténtica revolución que demuestra lo querida que es la pareja.