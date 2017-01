Una espectadora, a Sor Lucía: “Cuando tienes necesidad sexual, ¿te masturbas?”

“Así como te he dicho que soy virgen y que nunca he tenido relaciones sexuales, también te digo que no me masturbo”. Así contestaba Sor Lucía a una chica del público que ha tenido la curiosidad de saber si se masturbaba. Además, ha confesado que ahora ya lo tiene controlado, pero que como toda persona humana, en alguna ocasión sintió frustración cuando tomó el camino contrario a la sexualidad.