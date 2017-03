Dulceida suelta el bombazo: “Alba y yo queremos tener hijos, yo seré la primera en quedarme embarazada”

Dulceida no tiene problema a la hora de reconocer que en el terreno económico no le va nada mal. Alba, su pareja, no obtiene los mismos ingresos, pero esto no es un problema: “Yo pago la casa y Alba paga los gastos”. La pareja se lleva a las mil maravillas e incluso protagonizan juntas algunos de los vídeos de la 'it girl'.

El momento en el que Dulceida reconoció en redes su bisexualidad no fue algo precisamente sencillo. “Yo no me escondía por la calle, iba de la mano de Alba por Barcelona e incluso me besaba con ella en plena calle, y la gente ya se lo empezaba a preguntar”, explicaba Dulceida. La influencer sentía pavor por la posible reacción de las marcas: “Estaba convencida de que las marcas no querrían volver a trabajar conmigo por mi inclinación sexual”. Lejos de perjudicarle, fueron muchos los que aseguraron que se trató de una estrategia de marketing: “Los que piensan eso están muy equivocados, ha sido el mayor peso que me he quitado en la vida”.

Dulceida no ha dudado un instante a la hora de contar quién es su referente en la vida: “Mi madre lo es todo para mí, ella es todo lo que yo quiero ser en la vida, espero ser como ella algún día”. Para su padre también ha tenido preciosas (y divertidas) palabras: “Él cree que sabe hacerse buenos selfies, no sé cómo explicarle que no puede subir ese tipo de fotos…”.