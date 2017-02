Risto Mejide, a Pablo Echenique: “¿Pagar a tu asistente en negro es dar ejemplo?”

Risto Mejide ha querido saber la explicación que el Secretario de Organización de Podemos tiene para justificar el escándalo del empleado al que tenía trabajando sin contrato y seguridad social. Pablo Echenique ha explicado que su asistente personal era autónomo, por lo que él no tenía la obligación de llevar a cabo dichas operaciones. Sin embargo, Echenique no ha podido explicar la razón por la que no tenía las facturas de la relación laboral. Risto Mejide se ha mostrado muy crítico con la actuación del Secretario de Organización de Podemos.