Raúl Arévalo: “No creo en Dios, pero le bailo jotas a la Virgen de mi pueblo”

Raúl Arévalo se ha confesado no creyente, pero sin embargo nos ha contado que cada año se coloca frente a la Virgen de su pueblo y le baila una jota con toda la ilusión del mundo. ¿Significa esto entonces que realmente sí cree en Dios? El actor y director no sabe explicarlo, pero no falta ni un año a su cita con la patrona de su pueblo.