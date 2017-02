Juan se empala por amor a Dios y Rahola opina: “No es amor, es sadomasoquismo”

Juan Martínez Torvisco es profesor de psicología y ha venido a ‘Chester in love’ para explicarnos hasta qué punto llega para él la fe. Según nos ha contado, el ser humano está biológicamente preparado para vivir experiencias religiosas, y más concretamente, para soportar el dolor físico gracias a la fe y el amor por Dios: “Llevo 14 años empalándome por amor a mi Dios, y no siento dolor porque la fe me hace no sentirlo”. Pilar Rahola no entiende bajo ningún concepto que se asocie el amor y el dolor: “¿No crees que hay mejores formas de demostrar el amor por Dios que sufriendo? Sientes placer por el dolor, eso se llama sado, no religiosidad”.