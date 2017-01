¡Reto conseguido! El vídeo que Belén Esteban ha protagonizado junto a CooLife 💻

En la entrevista de Belén Esteban en ‘Chester in love: Stars’, Risto le lanzaba un guante a la colaboradora de Telecinco. ¿Sería capaz de protagonizar un vídeo junto a un vlogger? Nuestra compañera no le teme a nada y se ha atrevido con una partida de ‘League of Legends’ junto a CooLife en la redacción de 'mtmad'. ¿Quieres ver cómo se he desenvuelto la invitada de Risto Mejide ante el equipo rival? Se ha marcado todo un mtmadchallenges ¡Dale al play!