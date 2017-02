El monumental cabreo de Risto cuando un invitado atacó al padre Ángel (EN FOTOS)

368

http://cuatrostatic-a.akamaihd.net/chesterinlove/risto-mejide/presentador-monta-colera-ataques-sacerdote_MDSIMA20170205_0043_1.jpg

El presentador monta en cólera ante los ataques al sacerdote

Antonio Gómez es el presidente de la asociación ‘Europa Laica’. Con el lema “La caridad empobrece”, Antonio ha llegado al plató de ‘Chester in love’ decidido a dar su opinión sobre la labor del padre Ángel y otras asociaciones caritativas. “La caridad perpetúa la pobreza y humilla a quien la recibe”, aseguraba Antonio, pero no se quedaba ahí. “Los proyectos que tiene el cura Ángel son muy discutibles, humillan a las personas que necesitan ayuda”, a lo que Risto no podía quedarse sin hacer nada, le ha echado del plató.