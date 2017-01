Risto Mejide, tras los pasos de Chester durante sus vacaciones en Londres

Hay ganas de ‘Chester in love’. El presentador, que regresa muy pronto a Cuatro con la versión renovada del programa de charlas, no puede dejar de ver mensajes ocultos sobre el programa, ni siquiera durante sus vacaciones navideñas en Londres. “Aquí, desenado que me traigan ya el sofá”, ha comentado en una foto subida a su cuenta de Instagram con una divertida pose junto al letrero de ‘Chester Street’, una calle céntrica de la capital inglesa.