Mercedes Milá: “Hace un año no hubiera podido venir, me hubiera echado a llorar”

Descendiente de aristócratas pero “con la sangre roja y no azul”, la atrevida e indomable presentadora de televisión afirma que contó “con una educación muy rompedora a pesar de que mi madre es más clásica que una lámpara de comedor de esas de cristalitos”. Mercedes tiene claro que no ha sido una niña pija y admite que “he odiado a las niñas pijas desde que tengo uso de razón. Si quieres insultarme, llámame pija”.

La televisión es el medio natural de Mercedes Milá. Sin embargo, el exceso de trabajo la llevó a caer en un agujero negro: “Quizás no supe controlar el trabajo, pasas de ser una persona como has sido toda la vida a todo lo contrario. En mi caso, de ser una tía positiva a verlo todo negro”, afirma. “Los dos últimos años que hice ‘Gran Hermano’ lo hice en un estado complicado. Yo hace un año no hubiera podido venir aquí a hacer la entrevista, me hubiera echado a llorar en la entrada”, explica la periodista.

El nombre de Mercedes Milá está inmediatamente asociado a ‘Gran Hermano’, un programa que ha presentado en 15 de sus 17 ediciones. “Yo no creo que vuelva a presentar ‘Gran Hermano’ en este momento. Fueron 16 años, 16 años de felicidad, de emociones, de todo, con un equipo genial, pero empezó siendo un caminito pequeño y se convirtió en una autopista al cielo”.