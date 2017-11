Risto Mejide vuelve con 'Chester' y el miedo como primer tema protagonista

Si en su primera etapa fue ‘Viajando con Chester’ y en la segunda ‘Chester in love’, el sofá más popular de la televisión regresa a Cuatro este domingo, 26 de noviembre, con un título abreviado que condensa toda su esencia: ‘Chester’. “Hacerse un ‘Chester’ ha pasado a convertirse en una expresión popular que resume perfectamente el espíritu que quisimos crear desde nuestro primer programa. Un ‘Chester’ es un entorno de conversación, de charla. Dos personas escuchándose, hablándose y cambiando ideas”, explica Risto Mejide.

Los actores Jordi Mollá y Santiago Segura ; la periodista y presentadora María Teresa Campos; la modelo Alba Carrillo; el comentarista deportivo Michael Robinson; el chef Jordi Cruz; el diseñador Palomo Spain; la colaboradora de ‘Sálvame’ Mila Ximéne z; los cantantes C. Tangana y La Mari (de Chambao); los reporteros Antonio Pampliega y Samanta Villar ; la escritora Pilar Eyre ; el político Joaquín Leguina ; la alpinista Edurne Pasaban y el bailarín Nacho Duato son algunos de los personajes que protagonizarán la tercera temporada del programa, producida por La Fábrica de la Tele. Todos ellos hablarán de miedos y de sueños, de hombres y de mujeres, de la belleza y de la libertad y hasta de la propia idea de España que cada uno tiene en su cabeza.

“Todo el mundo está invitado a ‘Chester” , explica su presentador. “Políticos, artistas, presentadores de televisión o simplemente seres humanos. Da igual. Todo el mundo merece un ‘Chester’ y a todo el mundo se le va a dar su espacio, la voz y la oportunidad. Cómo lo utilicen dependerá de muchas cosas, pero fundamentalmente de su predisposición a ser honestos. El espectador ya no admite a la gente que no te mira a las gafas, o las conversaciones superfluas ni insustanciales sobre cosas que no le vayan a hacer pensar, reflexionar, enfadarse o lo que sea, en definitiva, reaccionar”.