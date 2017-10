Lluís Llongueras, Santiago Segura y Jordi Cruz, primeros invitados confirmados para la nueva temporada de ‘Chester in love’

El sofá que más conversaciones atesora sobre sus costuras vuelve a recibir invitados listos para sostener una distendida charla con el presentador que más y mejor sabe escuchar… y replicar: Risto Mejide . Ya ha dado comienzo la grabación de la nueva temporada de ‘Chester in love’ , que se estrenará próximamente en Cuatro, y ya se han confirmado algunos de los protagonistas de las primeras entregas.

“En esta nueva temporada nos hemos propuesto demostrar tres cosas con ‘Chester in love’” , avanza Risto Mejide. “La primera, que todo el mundo merece un ‘Chester’. La segunda, que no todo el mundo está igualmente preparado para ‘Chester’. Y la tercera, que podemos ofrecer por programa tres puntos de vista a veces contradictorios, otras complementarios y siempre enriquecedores sobre una misma cuestión” .

Producido por Cuatro en colaboración con La Fábrica de la Tele, ‘Chester in Love’ también recibirá a algunas de las jóvenes personalidades más sobresalientes del mundo de la cultura y el espectáculo, como el diseñador Palomo Spain o el cantante C. Tangana .

El programa cerró en 2016 su primera temporada promediando un 8% de cuota media de pantalla y 1.563.000 espectadores frente al 7,2% y 1.394.000 de La Sexta. Sus datos crecieron 1,3 puntos hasta el 9,3% en target comercial (frente al 7,6% de su directo competidor) y se impuso asimismo en todas las franjas de edad entre espectadores menores de 55 años, sobresaliendo entre el público de 24-35 años (9,9% vs 6,3) y 35-54 (9,4% vs 7,7%). Por territorios, ‘Chester in love’ destacó en Euskadi (8,8%), Madrid (9,4%), Valencia (10%), Aragón (9,4%), Baleares (9,9%), Murcia (10,3%) y Canarias (8,1%).