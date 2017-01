Gabriel Rufián es muy crítico con Amancio Ortega y… ¡lleva una chaqueta de ‘Zara’!

“Amancio Ortega empezó de la nada en un garaje de Tánger, Dacca y Delhi”, éste era uno de los duros tweets que el político publicó en Twitter. Risto enseguida ha querido saber las marcas de la ropa que llevaba y ha dado la casualidad de que llevaba una americana de la marca ‘Zara’. Automáticamente Risto se ha enseñado con él en un sinfín de frases: “¡Qué gran incoherencia, tú mismo estás subvencionando a los niños de Delhi. Si no estás de acuerdo con la política de una marca, no la compres, es más, promulga que no la lleve nadie. Eso es lo que se le exige a un político. Tus actos y tus palabras no son lo mismo, y eso para un político, es pecado mortal”.