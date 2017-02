Esperanza Aguirre: sus 'trampas' en la universidad y su castigo a los acosadores

Esperanza Aguirre se ha mostrado muy contundente contra el bullying. Ha explicado que para ella es muy importante castigar a los acosadores y dejar de quitarles importancia: "Los acosadores deberían salir del colegio en el que comenten los actos, normalmente no suelen volver a hacerlo porque se apoyaban en un grupo mayoritario". Risto no está de acuerdo, para él es más importante prevenir que castigar.

Esperanza Aguirre es una mujer de armas tomar, y así se lo ha hecho saber a Risto cuando se ha sentido "herida" por haberle puesto un vídeo de escándalos de altos cargos británicos con el himno nacional inglés de fondo. "Me parece fatal que relaciones el himno británico con una serie de delicuentes. No todo en Inglaterra es malo y a mi no me gustaría que se hiciera un vídeo que muestre delitos con el himno español". Finalmente, Risto le ha pedido perdón y le ha dicho que la próxima vez pondrá la canción de 'Pocoyo' para el vídeo.

Y hablando de educación, Risto ha querido saber si ella fue buena estudiando, ella ha declarado que sí, pero que en alguna ocasión copió en la universidad. "Era muy fácil hacerlo, con un lápiz muy fino me hacía una especie de chuleta en el programa del exámen y no se notaba", comenta Esperanza.