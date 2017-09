Por si aún no te crees que el parkour es un deporte: así es el brutal entrenamiento de este crack

En un gimnasio, él mismo se diseña su propio circuito en el que no faltan pelotas, cuerdas, espalderas y todo tipo de superficies sobre las que deslizarse como quien no quiere la cosa. Un minuto empleándose a todo rendimiento que demuestra la exigente preparación que requiere el parkour para no terminar en el hospital. ¡Para que luego digan que no es un deporte!