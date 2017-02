Lady Gaga salta al vacío y Twitter no perdona: siete GIFs que no dejarás de ver

La actuación de Lady Gaga en el descanso de la Super Bowl fue sin lugar a dudas uno de los grandes momentos de la velada más esperada del deporte en Estados Unidos. Uno de los momentos más comentados fue el salto con el que inició su actuación, desde lo alto del NGR Stadium. Un momento que no pasó desapercibido para los tuiteros, quienes no dudaron en tirar de humor en forma de gifs a la hora de comentar tan sonada irrupción sobre el escenario del estadio de Houston.

Recopilamos los mejores. Lo cierto es que no tienen ningún desperdicio.

Quando Lady Gaga é anunciada como atração do Rock in Rio e você já tem seu RIR CARD ❤ pic.twitter.com/gkteLtwTKp

Así se lanzó Lady Gaga desde lo más alto del estadio, por si no lo vieron. #ThatsEpic pic.twitter.com/rAJTnRgcuc

Lady gaga isn't coming to Ireland on her tour pic.twitter.com/v6qcOSpZNY