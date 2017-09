De vuelta con Yin Yoga

Es por eso que quiero compartir con vosotros una nueva modalidad de yoga que he descubierto hace unos meses y que creo que os puede ayudar mucho este otoño.

Nos contó que, paradójicamente, cuando practicamos yoga muchas veces tenemos prisa y apenas nos concedemos tiempo para profundizar en las posturas como es debido. Me di cuenta de que era cierto, nuestra mente va tan rápido que a veces, no le dedicamos ni el tiempo ni la concentración que deberíamos.

El Yin Yoga me está enseñando a parar, a tomarme ese tiempo tan necesario conmigo misma y con mi cuerpo. Y aunque sea un modo menos activo, ¡no significa que no sea intenso! Es una práctica difícil, que también me está sirviendo como meditación porque requiere una gran concentración física y mental.