Las redes piden al Atleti que expulse a Lucas si se confirma la agresión a su novia

La lamentable noticia saltaba esta mañana a los medios. El defensa del Atlético de Madrid, Lucas Hernández, ha sido detenido esta madrugada por la Guardia Civil de Las Rozas por agerdir a su novia, que ha tenido que ser hospitalizada. Además, informaciones de testigos apuntan a que el jugador habría llegado a su domicilio en estado de embriaguez.

La reacción en las redes sociales no se ha hecho esperar, y el clamor generalizado es que, de confirmarse los hechos, el jugador debería ser apartado del club colchonero e inhabilitado para jugar al fútbol. Lucas de 20 años de edad, estaba llamado a ser una de las grandes figuras de la defensa del Atlético de Madrid. Este hecho, de confirmarse, podría arruinar buena parte de su futuro como futbolista.

Si se confirma lo de @lucas5hernandez , espero que no vuelva a vestir la camiseta del Atleti ni un minuto más, TOLERANCIA 0.

Si se confirma lo de Lucas Hernández, no le quiero ver ni un minuto más con la camiseta del Atleti. Tolerancia cero contra el maltrato.

lucas Hernández me encantaba, pero me da igual la camiseta y el escudo que defiendas, si eres un maltratador, a la cárcel!

