Ronaldo y Kroos se toman con humor su pique al felicitar el año nuevo en redes

Empezó el 2017 y ya tuvimos el primer pique futbolístico en redes sociales. Todo empezó con la felicitación del año nuevo de Kroos en su Instagram. El alemán aprovechó el 2017 para ilustrar los dos último número con las banderas de Brasil y Alemania, respectivamente, aludiendo al 1-7 de la semifinal del Mundial de 2014.

El primero en contestar de forma indirecta fue su compañero de equipo, Marcelo. El jugador felicitó el año en Twitter pidiendo respeto con mayúsculas aunque no citó a nadie.

Ronaldo, ex jugador del Real Madrid e icono mundial de Brasil, también quiso contestar. Se lo tomó con humor e imitó a Kroos en su felicitación pero cambiando los dos primeros números para recordar 2-0 de Brasil a Alemania en la final del Mundial del 2002 que se llevó la 'canarinha'.

El brasileño sí citó al jugador alemán que compartió la broma en su Facebook y publicó un tuit en el que decía lo siguiente: "Demasiada atención para una pequeña broma. Os deseo un seguro y feliz año!"

A lot of attention for a little joke😀 Wish you all a safe and happy new year!