¡Pillado! La foto que va a sonrojar a Verratti de sus vacaciones en Ibiza

Marco Verratti se fue unos días de vacaciones a Ibiza . Con su futuro en el aire, el centrocampista italiano se marchó a la isla española a relajarse con los suyos., y no es la primera vez que se caza a Verratti. El año pasado tras una polémica con Unai Emery, el centrocampista apareció fumando en un vídeo de la mujer de Marquinhos, compañero en el equipo francés.

El jugador está pendiente de su futuro y aún no sabe dónde jugará el próximo verano. Verratti le ha comunicado al PSG que no quiere volver a jugar en París y su intención es la de fichar por el Barcelona. El equipo culé y el francés no han llegado a ningún acuerdo, pero Verratti estaría presionando al PSG para que negocie con el Barça .