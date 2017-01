La alegría de un niño al tocarle el cromo de Pato emociona al jugador y enamora a todos

Los momentos con fans siempre triunfan en redes, y es que si encima es con un hincha como Manuel nos roba el corazón... La afición del Villarreal conoce muy bien a este pequeño aficionado, y los jugadores ya le han saludado y 'colado' en el vestuario en alguna ocasión. El submarino amarillo vive enamorado de este niño, que no puede vivir sin su villarreal.

La última del pequeño Manuel fue cuando abrió un sobre de cromos. Él no quiere otro que no tenga un jugador de su equipo, y parece ser que le faltaba alguno... ¡Le tocó Pato! El jugador brasileño que triunfa en el Villarreal le tocó en el sobre y no pudo esconder su alegría. Los padres compartieron el momentazo en sus redes sociales del pequeño, y triunfó. Tanto es así que el propio jugador le contestó. ¿Qué te parece?