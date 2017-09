¡Padrazo y entrenador! Así enseña Kobe Bryant a su hija a meter estos canastones

Kobe Bryant lleva desde el 13 de abril del pasado año retirado de las canchas pero no ha dejado el baloncesto de lado. En varias de sus últimas publicaciones en redes sociales vemos a la leyenda de Los Ángeles Lakers entrenando con su hija y… vaya como juega .

La pequeña no se corta ante su padre y firma unos auténticos canastones. En los vídeos vemos como Kobe le enseña movimientos de defensa y ataque, y por lo visto, la joven aprende rápido. El ex jugador de la NBA no puede ocultar su sonrisa al ver las buenas jugadas de su hija.