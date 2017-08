Óliver Torres le pone ojitos a Casillas mientras entrenan y se lleva un ‘trolleo’ épico del portero 😍

Los dos son amigos y aunque Óliver Torres no ha entrado al trapo de Casillas en redes , sí han coincidido en la misma foto del entrenamiento. El Oporto lleva dos encuentros de Liga, en los que ha conseguido dos victorias, con ningún gol encajado. El ex del Atlético puso en redes: "No nos paramos un segundo, el domingo tenemos otro partido importante en liga. 💪 🔵 #equipo #aficion"