El cierre de Iker Jiménez: "Parece que últimamente la vida se ha abaratado"

Yo, la verdad, no entiendo nada de nada, cuando veo en un breve, y no muy tratado, la siguiente información: "el terrorista que atentó contra un mercadillo de navidad en alemania llevaba un año siendo vigilado". ¿Qué significa esto? Dicen los medios alemanes que la Policía dio informes de que podía cometer un atentado y que la mesa antiterrorista declinó la posibilidad. ¿Sabemnos algo de esa mesa antiterrosita? ¿ Pueden dormir tranquilos esos señores? Cuando alguien toma una determinación que se lleva doce vidas, truncadas para siempre, tetrapléjicos, amputados.

¿Ellos qué pena cumplen? ,¿Por qué ustedes se enteran ahora de cosas que deberían ser de dominio publico? yo me estoy aficionando, saben a qué, a ver los medios de comunicación, no por lo que dicen sino por lo que no dicen. Muchos periodicos digitales, televisiones... y es muy sorprendente lo que van a omitir. A mí me enseñaron en la facultad de periodismo que eso era muy importante.Yo mismo, cuando dirijo, ya estoy dando más importancia a una cosa que a otra. En el momento en el que estamos, ¿cómo es posible que esto siga pasando? Llegados a este punto, uno no sabe qué pensar, con el tema de los atentados y el terrorismo. Nos hacen ser amigos de la conspiración. ¿Ustedes qué piensan?

Hasta dentro de siete días, amigos.

IKER J.