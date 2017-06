Iker Jiménez: “Cuando visité Altamira comprendí que hay una persona guardándonos después de la muerte”

En estos días han ocurrido muchas cosas de alto contenido emotivo que nos obligan a la reflexión. Me ha sorprendido, a pesar del dolor terrible de la familia de Ignacio Echeverria, la forma de comportarse con calma y templanza. Una familia que cree profundamente y con una fuerte corriente religiosa, piensan que la muerte es un paso a la mejor vida. He profundizado en esto y he visto a muchas personas, prescindiendo de su ideología, que cuando veían a la muerte llegar se lamentaban no tener una fe.