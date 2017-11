Cuatro apps imprescindibles para que los mayores se pongan en forma

Que si tengo poco espacio en el teléfono, que si no me va el WhatsApp, que si cómo se adjunta un archivo en un mail, que si me borras fotos porfa… Seguramente si tu padre, madre, abuelo o abuela tienen un smartphone habrás vivido esta situación (más de una vez). Toca asumirlo: la modernidad ha desembarcado en los dispositivos de nuestros mayores y nosotros tenemos que echarles una mano. O dos.